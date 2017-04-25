Terör Örgütü Propagandasına Hapis

Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Haydar Çengel (52) ile avukatı katıldı.



Çengel savunmasında, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımları da yaptığını kabul ettiğini söyledi.



Paylaşımların suç olduğunu ise bilmediğini, terör örgütü propagandası yapmayı amaçlamadığını ileri süren Çengel, "Psikolojim çok bozuktu. Güneydoğu ve Suriye'deki DEAŞ olaylarından dolayı iletileri paylaştığım doğrudur."ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, Çengel'e "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezası "Suçu zincirleme olarak gerçekleştirmesi" nedeniyle 6 yıl 9 aya yükseltildi.