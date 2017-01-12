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Terör Örgütü Propagandası İddiası

Terör Örgütü Propagandası İddiası

Kırşehir'de, sosyal medya paylaşımlarında PKK terör örgütünü övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Terör Örgütü Propagandası İddiası

Kırşehir'de, sosyal medya paylaşımlarında PKK terör örgütünü övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Funda Ardıç K'yı, bilim ve teknoloji öğretmeni olarak görev yaptığı Değirmenkaşı köyünde gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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