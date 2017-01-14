Terör Örgütü PKK'ya Büyük Darbe

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçe kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu kapsamında yapılan çalışmalarda terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 9 ayrı sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ile teröristler tarafından eylemlerde kullanılan çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda biri silahlı terör örgütü üyesi, 3 terör örgütü işbirlikçisi ile 1 kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice ve Hani ilçe kırsalında icra edilen operasyonun başarı ile tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 18.00'dan itibaren başlayan Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu 13 Ocak 2017 Cuma gecesi başarıyla tamamlanmıştır" denildi.



Operasyonda 28 noktada arama yapıldı



Açıklamada, icra edilen operasyon kapsamında cumhuriyet başsavcılığından alınan adli arama kararına istinaden toplamda 28 ev ve eklentilerinde arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Diyarbakır Valiliğinin açıklamasında, "Biri silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydı olan 3 bölücü terör örgütü işbirlikçisi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 ayrı sığınak içerisinde, 18 kilogram kubar esrar maddesi, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet leşker kıyafeti, yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, sığınak yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çok sayıda mutfak malzemesi ile tıbbi malzemeler ele geçirilmiştir. Ayrıca 2 ayrı jelikan bidon içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ile araziye gömülü jelikan bidon içerisinde EYP yapımında kullanılan 20 kilogram toz gübre, 50 kilogram amonyum nitrat, bin 100 adet torpil olarak isimlendirilen patlayıcı madde, 25 adet EYP yapımında kullanılan içi boş dökme demir, 34 adet büyük pil, 20 adet küçük pil ile muhtelif malzeme ele geçirilerek cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR