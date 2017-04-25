Terör Örgütü PKK'ya Ağır Darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Sait Tanıt, oğlu ve kardeşiyle birlikte Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde öldürüldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, 22 Nisan 2017 tarihinde Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilirken, bunlardan birinin PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Bedran Gundike Ramo kod adlı Sait Tanıt, diğer ikisinin ise Tanıt'ın oğlu ve kardeşi olduğu kaydedildi.



(İHA)