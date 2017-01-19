Terör Örgütü PKK Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK terör örgütü propagandası yapan ve övücü paylaşımlarda bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Yapılan açıklamaya göre; Osmaneli ilçesi Selimiye köyü sınırları içerisinde 18 Ocak 2017 günü Bilecik İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK terör örgütü propagandası yapan ve övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen H.A. isimli şüpheli yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine teslim edildiği belirtildi. - BİLECİK