Terör Örgütü PKK Propagandası Yapan 4 Sanığa 9 Yıl Hapis

Elazığ'da terör örgütü PKK propagandası yapan 4 sanığa 9 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası verildi.



Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen BDP eski İl Başkanı Turan Çelik ile 4 zanlı hakkında açılan davanın duruşması Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ayrı ayrı yargılanan zanlılardan, Turan Çelik, Y.M., N.A.,G.A. ve F.A hakim karşısında savunma yaptı.



BDP eski İl Başkanı Çelik, savunmasında "Ben il başkanı olduğum dönemde bir tane paylaşım yaptım. Onun da suç olmadığını biliyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, dosyasındaki eksiklikler nedeniyle sanık Çelik'in duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.



Diğer sanıklar Y.M., N.A.,G.A. ve F.A. da, sosyal medyadaki paylaşımları kendilerinin yapmadığını, ya arkadaşlarının ya da akrabalarının yapmış olabileceğini savunarak haklarında beraat kararı verilmesini istedi.



Savcı esasa ilişkin mütalaasında sanıkların sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanıklardan Y.M'ye 3 yıl 1 ay 15 gün, N.A'ya 2 yıl 4 ay 3 gün, G.A. ile F.A'ya ise 1 yıl 11 ay 12'şer gün olmak üzere toplam 9 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası verdi. - ELAZIĞ