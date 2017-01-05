Terör Örgütü PKK'nın Sincar'daki Varlığı

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesi yaklaşık bir buçuk yıl önce Peşmerge güçleri tarafından DEAŞ'tan kurtarılsa da terör örgütü PKK'nın varlığı ve tehditleri nedeniyle ilçede güvenlik sorunu devam ediyor.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosundan Ezidi milletvekili Şeyh Şamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şengal (Sincar), DEAŞ teröristlerinden geri alındı ancak PKK'nın varlığından dolayı ilçemiz güvenlik ve istikrar konusunda çok kötü bir süreçten geçiyor." dedi.



DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasıyla ortaya çıkan güvenlik zafiyetinden istifade eden PKK'nın Ezidileri koruma bahanesiyle bölgeye konuşlandığını hatırlatan Şamo, aradan geçen sürede örgüt mensuplarının sergilediği davranış ve hareketlerin bunun aksini gösterdiğini söyledi.



Örgütün, DEAŞ mağduru insanları korumak yerine silahlı bir grup olarak "özel ajandasını" takip ettiğini aktaran Şamo, "PKK'nın siyasi ajandası İran tarafından belirlenmiş durumda ve örgüt bu çerçevede hareket ediyor." görüşünü dile getirdi.



Sincar'daki Ezidilerin yaralarının, önce DEAŞ saldırıları, ardından PKK'dan dolayı daha da derinleştiğini belirten Şamo, PKK'nın bölgede "öldürme ve yok etme siyaseti" yürüttüğünü ifade etti.



Ezidi milletvekili, bölgenin yeniden inşası için kolları sıvamaya hazır birçok yatırımcının da bu nedenle geri durduğuna işaret ederken, "Şirket sahipleri ve yatırımcılar, PKK'nın varlığını bir tehdit olarak kabul ettiklerinden iş almaya yanaşmıyor." ifadelerini kullandı.



PKK tarafından Sincar'da Ezidi çocuklara yönelik açılan okullardaki tehlike boyutuna da değinen Şamo, bu okullarda Ezidi kültürü ve adetlerine aykırı dersler verildiğini, toplum değerlerini ayaklar altına alan davranışların sergilendiğini aktardı.



Sincar'da 12 şüpheli ölüm



Sincar İlçesi Meclis Başkanı Veyis Naif ise PKK'nın varlık gösterdiği Sincar çevresindeki şüpheli ölüm vakalarına dikkati çekti.



Naif, "Peşmerge, memur ve Kürdistan Demokrat Partisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi esrarengiz şekilde öldürüldü." diye konuştu.



Söz konusu ölümlerin PKK'nın elindeki yakın bölgelerde gerçekleştiğini aktaran Naif, tüm şüphelerin terör örgütünün üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.



Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) de rahatsız ediyor. IKBY Başkanı Mesut Barzani, "PKK'nın Şengal'de işi yok" derken, Başbakan Neçirvan Barzani de 2016'ın son günlerinde yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'dan geri çekilmemesi halinde "askeri güce" başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.