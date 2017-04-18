Terör örgütü PKK lehine faaliyet yürüten şüpheli tutuklandı



ADANA - Adana'da bölücü terör örgütü PKK lehine faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kemal T. ile Muahmmed Şemhuz Ş.'nin bölücü terör örgütü PKK lehine faaliyetlerle bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir süre zanlıları takip etti. Polis 4 Nisan günü iki şahsı yakalamak için Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde evlerine operasyon yaptı.

Gözaltına alınan 2 zanlı yaklaşık 14 gün emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan Kemal T. tutuklanırken Muhammed Şehmuz Ş. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklanan Kemal T. cezaevine gönderildi.