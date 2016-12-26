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Terör Örgütü Pkk/kck'nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Yakalandı

Terör Örgütü Pkk/kck'nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Yakalandı

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK’nın eski sözde İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

Terör Örgütü Pkk/kck'nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın eski sözde İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce hakkında yakalama karalı bulunan ve terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet B., İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet B.'nin Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi. - İZMİR

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