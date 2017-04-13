Terör Örgütü PKK'dan Enerji Nakil Hattına Saldırı

PKK'lı teröristler tarafından enerji nakil hattını kesmek için Amanos Dağları'nda 2 direğin yanında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Terör Örgütü PKK'dan Enerji Nakil Hattına Saldırı

PKK'lı teröristler tarafından enerji nakil hattını kesmek için Amanos Dağları'nda 2 direğin yanında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Amanos Dağları'nın İskenderun ilçesi yakınlarındaki yüksek kesimlerinde PKK'lı teröristlerce enerji nakil hattında bulunan 2 direğin yanında el yapımı bomba patlatıldı.

Saldırının ardından direklerin devrilmediği ve enerji hattında kesintinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı.

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