Terör Örgütü PKK'dan Enerji Nakil Hattına Saldırı
PKK'lı teröristler tarafından enerji nakil hattını kesmek için Amanos Dağları'nda 2 direğin yanında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
PKK'lı teröristler tarafından enerji nakil hattını kesmek için Amanos Dağları'nda 2 direğin yanında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Amanos Dağları'nın İskenderun ilçesi yakınlarındaki yüksek kesimlerinde PKK'lı teröristlerce enerji nakil hattında bulunan 2 direğin yanında el yapımı bomba patlatıldı.
Saldırının ardından direklerin devrilmediği ve enerji hattında kesintinin olmadığı öğrenildi.
Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı.