Terör Örgütü PKK'dan Enerji Nakil Hattına Saldırı

PKK'lı teröristler tarafından enerji nakil hattını kesmek için Amanos Dağları'nda 2 direğin yanında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Amanos Dağları'nın İskenderun ilçesi yakınlarındaki yüksek kesimlerinde PKK'lı teröristlerce enerji nakil hattında bulunan 2 direğin yanında el yapımı bomba patlatıldı.



Saldırının ardından direklerin devrilmediği ve enerji hattında kesintinin olmadığı öğrenildi.



Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı.