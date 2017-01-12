Terör Örgütü DAEŞ Paylaştı! İşte Türkiye'nin Vurduğu El Bab

Türk özel birlikleri ve Türkiye'nin desteklediği muhalifler tarafından etrafı sarılan DAEŞ'in Suriye'deki stratejik merkezi El Bab, harabeye dönmüş durumda.

Terör örgütünün kendi medya organı aracılığıyla paylaştığı görüntülerde, El Bab'ta birçok binanın yerle bir olduğu görülüyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği habere göre, kent sakinleri DAEŞ'in tehditlerine rağmen El Bab'dan kaçıyor. El Bablılar, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla birlikte kurşun sesleri altında göç ediyor. DAEŞ'in medya organları aracılığıyla gündeme getirdiği bombardımanlarda sivillerin zarar gördüğü yönündeki iddialar da AP tarafından doğrulanmadı.



TÜRK KONVOYLARI YOLDA

Aralık ayından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab'ın yakın zamanda düşmesiyle, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda en önemli atılmış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün sabah yaptığı açıklamada, son bir gün içinde terör örgütüne ait 40 hedefin bombardımana tutulduğunu duyurdu.

Son bir hafta içinde iki kez Türk askeri konvoyları El Bab'a doğru ilerlerken görüntülendi. Tanklar ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye'ye girdi.

Karkamış'tan Suriye topraklarındaki Cerablus'a girilmesiyle başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, kısa sürede Cerablus-Azez hattı DAEŞ teröristlerinden temizlendi. 90 kilometrelik hat daha sonra güneye doğru genişlemeye başladı ve DAEŞ için en kritik kentlerden biri olan El Bab kuşatıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'yı fiili başkenti ilan eden terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki El Bab'ı ağır kayıplar vermesine rağmen savunuyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geçen hafta yaptığı açıklamada, "El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DAEŞ vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı" demişti. Bakan Işık, "Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi. Sadece DAEŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları" ifadesini kullanmıştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bugüne kadar 1600'den fazla terörist öldürüldü. TSK, geçen hafta 1362 DAEŞ teröristinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Bölgede yalnızca DAEŞ'le mücadele edilmiyor. Menbic'in DAEŞ'den alınmasından sonra bölgeden ayrılmayan PKK'nın Suriye uzantısı YPG de operasyonun hedefinde. TSK, dört ayı aşkın sürede 291 YPG'linin öldürüldüğü bilgisini de paylaştı.