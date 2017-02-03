Terör Örgütleriye Bağlantılı İki Şüpheliye Tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, El-Kaide terör örgütleri ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 13 Ocak'ta, 20 yaşındaki G.T. isimli kadın ile 23 yaşındaki M.F., evlerinde, jandarma tarafından gözaltına alındı. El-Kaide terör örgütleri ile bağlantısı oldukları ileri sürülen iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlan ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. - Turgutlumanisa