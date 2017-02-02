Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım, "Terör sadece Almanya'nın, Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın başının belasıdır. Dolayısıyla DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından iki Başbakan, basın mensuplarının karşısına geçti. Başbakan Yıldırım, terörle mücadele konusunda Almanya'dan daha fazla destek istediklerini belirterek, "Özellikle FETÖ ile ilgili mücadelede Almanya'nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bunlar Türkiye'nin bugün başını ağrıtıyor, canını yakıyor ama eminim ki gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için tehdit olabilir. Terör sadece Almanya'nın, Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın başının belasıdır. Amerika için de çok büyük tehdittir. El-Kaide'den en büyük bedel ödeyen Amerika'dır. Dolayısıyla DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur diye düşünüyorum" dedi. Merkel ise, PKK'nın Almanya'da terör örgütü olarak kabul edildiğini belirterek, "PKK'nın faaliyetlerini izliyor, önlüyoruz. Terörle mücadele konusunda işbirliğimiz devam edecek" dedi.



Avrupa Birliği ile vize görüşmelerine ilişkin de konuşan Merkel, vize muafiyeti için yol alındığını ama çalışmaların sürdüğünü söyledi.



(İHA) - ANKARA