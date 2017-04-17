Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan Muhtar Tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Özdemir, sağlık kontrollerinin ardından Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinden sonra soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özdemir, çıkarıldığı mahkemede, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - MARDİN