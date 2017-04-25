Terör Operasyonunda 19 Kişi Tutuklandı

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK, DAEŞ, DHKP-C ve MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Artuklu'da 12, Kızıltepe'de 11, Nusaybin'de 3, Midyat'ta 2 ve Dargeçit'te 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıklardaki işlemlerin ardından 9 kişi serbest kaldı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MARDİN