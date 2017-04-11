Terör Operasyonunda 10 Tutuklama

Bursa'da helikopter destekli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 10'u tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 20 şahısa helikopter destekli operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartlıyla olmak üzere 10 kişi serbest bırakıldı.



(Samet Doğru / İHA)