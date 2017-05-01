Terör Operasyonu
İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.
İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve MLKP'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklanmış örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.