Terör Operasyonu

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Terör Operasyonu

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve MLKP'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklanmış örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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