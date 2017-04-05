Terör Operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, 2 sığınak imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığınca, 3 Nisan'da Tatvan ilçesindeki Anadere bölgesinde başlatılan "Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Bozkurt Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.



Operasyon kapsamında, 4 Nisan'da bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlanması üzerine bölgeye silahlı helikopter ve uçaklarla hava hücum harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Hava hücum harekatını müteakip 4 Nisan'da operasyon bölgesinde yapılan arazi araması sonucunda 6 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 4-5 Nisan tarihlerinde bölgede yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen sığınaklardan, 4 adet kalaşnikof, 2 adet M-16 ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 2 el bombası, 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el telsizi, 15 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 5 adet 2 kilogramlık küçük tüp, DVD okuyucu, radyo, batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir."



Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen tüm teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.