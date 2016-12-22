Terör Operasyonu

Bursa'da, sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A, T.Ç. ve H.A'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıklarını tespit etti.



Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.