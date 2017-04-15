Terör Operasyonu - 8 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.