Terör Operasyonu - 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte terör örgütlerine yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda terör örgütleri TKP/ML, DHKP-C ve MLKP üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Zanlıların adliyeye girişleri sırasında slogan attıkları görüldü.



Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polis Merkezi Amirliğinde görevli polislerin içinde olduğu araca 3 Nisan'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis yaralanmış, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.