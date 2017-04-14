Terör Operasyonu - 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları ve yasa dışı gösterilere karıştığı ileri sürülen 13 kişi adliyeye sevk edildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları ve korsan gösterilere karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri tamamlandı.



13 şüpheli, adliyedeki adli tıp biriminde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenlediği operasyonda da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları ve çok sayıda yasa dışı gösteriye karıştığı ileri sürülen 13 kişiyi gözaltına almıştı.