Terör Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İncebel Dağları-Kato bölgesinde 11 gündür devam eden operasyonlarda teröristlere ait 7 mağara bulundu. TSK, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla 19 Nisan'da başlatılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; Güvenlik Korucularıyla takviyeli 3 Jandarma Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde başlayan ve 11 gündür aralıksız devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaranın 4'ünde yapılan aramada; bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Söz konusu mağaraların aranması esnasında 2 kez teröristler ile temas sağlandı, 1 Uzman Çavuş ve 1 Güvenlik Korucusu yaralandı.



(İlker Turak / İHA)