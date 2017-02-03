Burdur Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Çağla, terör olaylarına tepki gösterdi.



Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Çağla, Türkiye'nin son günlerde, iç ve dış düşmanların saldırılarına maruz kaldığını söyledi.



Tarih boyunca birçok ihanet ve entrika gördüklerini, ancak hiçbirinin son yaşananlar kadar "kalleşçe" olmadığını vurgulayan Çağla, şöyle konuştu:



"Çanakkale'de Seyit Onbaşı, İzmir'de Hasan Tahsin, Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şehit Kamil, Ankara'da Ömer Halisdemir ve İzmir'de Elazığlı hemşehrimiz Fethi Sekin gibi nice kahramanlar çıkardık. Bu kahramanlar, söz konusu vatan olunca gözlerini kırpmadan ne kendilerini ne çocuklarını ne ailelerini ne hayallerini ne de geleceklerini düşündü. Vatan hainlerine ve yedi düvele buradan haykırıyoruz, biz ölümü sevgilinin sevgiliye kavuşması bildik. Biz ölümü vuslatın en güzeli bildik. Bu milletin her ferdi, devleti, milleti, bayrağı için ve ilay-ı Kelimetullah (Kur'an-ı Kerim'i ve O'nun hükümlerini yüceltmek, savunmak ve Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak) uğruna ölmeyi kendine şiar edinmiştir."