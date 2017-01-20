Terör Mağduru Öğrencilerin Karne Heyecanı

Şırnak'ta 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra kısmen kaldırılmasının ardından öğrenciler karnelerini düzenlenen törenle aldı. Şırnak merkez ve ilçelerinde toplam 152 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Şırnak merkezde 14 Mart'ta ilan edilen ve 14 Kasım 2016'da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı sonrası öğrenciler ilk karnelerini aldı. Şırnak Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak Belediyesine kayyum olarak atanan Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu sınıfları dolaşarak, öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere karneleri ile birlikte kırtasiye malzemeleri dağıttı. Vali Yardımcısı Arıkan ve Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu öğrencilere her türlü sıkıntılarında yanlarında olduklarını belirterek, okulları ve kendileri için gerekli olan ne varsa çekinmeden isteyebileceklerini söyledi.



"Telafi eğitimlerimiz devam ediyor"



Karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nuretttin Yılmaz, Şırnak genelinde 152 bin öğrencinin karne aldığını söyledi. Yılmaz, "Bunun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü önceki dönemde ilimizde yaşanan terör olaylarından dolayı eğitim biraz baltalandı. Terör yüzünden eğitim öğretime ara vermek zorunda kaldık. Ama hamd olsun bu sene yapılan huzur ve güvenlik operasyonları sayesinde ilimiz terörden temizlendi. Terörden zarar gören okullarımızın tamamının bakım ve onarımlarını yaptık. Derslerimiz sağlıklı bir şekilde işleniyor. Şuan hamd olsun Şırnak'ın 6 ilçesinde ve merkezinde toplamda 152 bin öğrencimize karnelerini verdik. Telafi eğitimlerimiz devam ediyor. İdil, Silopi ve Cizre ilçelerimizde telafi eğitimlerimi tamamladık. Şuan Şırnak merkezde telafi eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. İnşallah sömestr tatilinde de isteğe bağlı olarak 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimize TEOG ve YGS'ye yönelik kurslarımız yapılacaktır. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı takdir ve teşekkür aldılar. Hamd olsun durumları iyidir. Çocuklarımız özveri ile çalışıyorlar. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Özellikle bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve onlara her türlü desteği sunan fedakarlığı yapan öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Şuanda eğitim görmeyen okulumuz yok. Tüm okullarımızda eğitim görülüyor. Sadece yıkılan birkaç tane okulumuzun binasını değiştirdik. Bina tahsis ettik. Tüm okullarımızda ilk günden beri eğitim veriliyor. Sadece birkaç tanesi terörden dolayı ağır hasarlı olduğundan dolayı bu okullarımıza yeni binalar tahsis ettik. Diğer terörden zarar gören okullarımızın bakım ve onarımlarını bitirdik. Şuan sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.



TEOG sınavında 112 net yapan Cihan Türkmen ise, "TEOG'a girdim 112 net yaptım. Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı Siirt'e gittik. 8'inci sınıfa başlayınca Silopi'ye gittik. Oradaki hocalarda bizi çok iyi eğitiyorlardı. Ben de çok çalışıyordum. Günde 150 soru çözüyordum. Bize kurs ve etüt veriyorlardı. Okuldan çıktıktan sonra o kurslara da gidiyordum. Bize testler dağıtıyorlardı onları yapıyordum. Yasak kalktıktan sonra Şırnak'a geldim. Hocalarımız, okul müdürümüz eksiklerimizi tamamladı. Hocalarımız olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdık. Onlar da bizim için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu. - ŞIRNAK