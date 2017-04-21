Terör Mağduru Öğrenciler 23 Nisan'ı Ankara'da Kutlayacak
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan öğrencilerden 14'ü İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 23 Nisan'ı Ankara'da kutlayacak.
ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan öğrencilerden 14'ü İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 23 Nisan'ı Ankara'da kutlayacak.
Şehit Öğretmen Nuriye Ak İlkokulunda eğitim gören terör mağduru öğrencilere yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında 14 öğrenci, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın desteğiyle 23 Nisan'ı Ankara'da geçirecek.
İlk kez uçağa binip şehir dışına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Ankara'daki kutlamalara katılacak, Meclisi ve Anıtkabir'i ziyaret edecek, tarihi mekanları görme fırsatı bulacak.
Terör mağduru öğrencilerin en büyük dileği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek.
"İlk defa uçağa binip Ankara'ya gideceğim"
Öğrencilerden Aleyna İnalhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ı Ankara'da kutlayacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Atilla'ya teşekkür eden İnalhan, "23 Nisan bizim bayramımız. Çok mutluyum. İlk defa uçağa binip Ankara'ya gideceğim." dedi.
İnalhan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmeyi çok arzu ettiğini dile getirdi.
Rojda Atlı, Cumhurbaşkanını çok sevdiğini vurgulayarak, kendisi ile görüşmek istediğini belirtti.
Ankara'yı göreceği için heyecanlı olduğunu anlatan Atlı, "Orada tarihi ve turistik yerleri gezeceğiz, çok mutluyum." diye konuştu.
Feride Altın, Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmenin kendileri için önemli olduğunu aktararak, "Diyarbakır'dan geleceğiz, çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
Okulda rehber öğretmen Merve Ayaz, Sur'daki terör mağduru öğrencileri düşünerek böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.
Sur'daki öğrencilerin çok büyük sıkıntılar yaşadığına işaret eden Ayaz, bu konuda devletin çocuklar için her türlü imkanı sağladığını aktardı.
Ayaz, "Terör olaylarından en çok etkilenen Sur ilçesinden seçtiğimiz öğrencilerimizle birlikte Ankara'ya gideceğiz. Çocuklar çok heyecanlı, Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorlar. Tek amacımız vatanını, milletini ve bayrağını seven çocuklar yetiştirebilmek. Bu amaçla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Okul müdürü Nurettin Üre de amaçlarının çocukların bayramlarını Ankara'da kutlamaları olduğunu dile getirdi.
Üre, çocukların Meclis ile tarihi mekanları görme fırsatı bulacağını ifade ederek, "Çocuklarımız Cumhurbaşkanımızı da görmeyi çok istiyorlar. Çocuklarımız çok mutlu. İlk defa uçağa binip, şehir dışına çıkacaklar. Bize bu desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumali Atilla'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.