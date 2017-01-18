Terör Mağdurlarına Devlet Desteği Sürüyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Yüksekova ilçesinde terör mağduru 8 bin 550 aileye ulaştıklarını bildirdi.



İlçede huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve ailelere psikososyal destek sağlanması için yoğun çalışma yürütülüyor.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleri, terör mağduru ailelerle bir araya geliyor.Özellikle maddi durumu kötü olan ailelere ziyaretlerini arttıran ekipler, onların ihtiyaçlarını belirleyerek, diğer kurumlarla koordineli şekilde sorunları gidermeye çalışıyor. - "Hedefimiz okulu bırakan öğrencileri eğitime kazandırmak"



Ailelerle yapılan görüşmelerin birinci turunu tamamladıklarını aktaran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bildirici, "İlçede 8 bin 550 aileye ulaştık. Yaklaşık 50 bin kişiyi kapsıyor. Özellikle okulu bırakan çocuklarımız vardı. Onlarla ilgili kuruluşumuz gerekli çalışmayı yaptı. Birinci hedefimiz okulu bırakan öğrencileri tekrar eğitime kazandırmak." dedi.



Terör mağdurlarına ziyaretlerinin devam edeceğini, ailelerle iç içe olacaklarını anlatan Bildirici, şöyle konuştu: "10 personelimiz sadece bu işle uğraşıyor. Evde bakım çalışmalarımız, sosyal-ekonomik destek çalışmalarımız devam edecek. Ulaşılması gereken ailelerin büyük çoğunluğuna ulaşıldı. Görüşemediğimiz ailelerimiz muhakkak ki vardır. Göç edip ilçeye dönmeyen ailelerimiz var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu konuda kira yardımlarını yapıyor. Eşya yardımlarımız yine peyderpey yapılmaya başlandı."



İl Müdürlüğü olarak 2 bin 217 aileye yaklaşık 3 milyon lira yardım yapıldığını açıklayan Bildirici, ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.