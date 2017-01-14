Terör Mağdurları Için Seferber Oldular

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Terör örgütü PKK'nın Mardin'in Nusaybin ilçesindeki saldırıları sonucu ilçeyi ve evlerini terk ederek Mardin'e yerleşmek zorunda kalan ailelerin yaralarının sarılması için devletin sağladığı yardımlara, sivil toplum kuruluşları da büyük destek sunuyor.



PKK'lı teröristlerin yaşamı hiçe sayan saldırıları nedeniyle yaşadıkları ilçeyi ve evlerini terk etmek zorunda kalarak Mardin'e sığınan terör mağdurlarına devletin desteği sürüyor.



Nusaybin'in operasyonlarla teröristlerden temizlenmesinin ardından çok sayıda aile ilçeye geri dönerken, saldırılarda evleri yıkılan veya evleri sokağa çıkma yasağının sürdüğü 6 mahallede bulunan aileler, şehirde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.



Söz konusu ailelere devletin sunduğu yardımlara destek vermek amacıyla kentte faaliyet yürüten 55 dernek, vakıf, oda ve sendika, bir yıl önce Mardin Kardeşlik ve Yardımlaşma Platformunu oluşturdu.



Platformunun kentte kalan 650'ye yakın terör mağduru aileye sunduğu yardımlara Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarından da destek geliyor.



"Mağdur ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz



Mardin Kardeşlik ve Yardımlaşma Platformu Genel Başkanı Mehmet Şirin Ersan, bölgede sıkıntıların baş göstermesinin ardından kentteki sivil toplum kuruluşları ile böyle bir platform oluşturduklarını söyledi.



Kazılan çukur, tuzaklanan patlayıcılar sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere destek olmak istediklerini dile getiren Ersan, kentte kayıt yaptıran 4 bin 300 aileye destek sunduklarını belirtti.



Mehmet Şirin Ersan, Nusaybin'de sağlanan huzur ortamından sonra kentte yaklaşık 650 ailenin kaldığını ifade ederek, bu ailelere yardımın sürdüğünü aktardı.



Ailelere hem ayni hem de nakdi yardımda bulunduklarını anlatan Ersan, ülkenin çeşitli illerindeki dernek, vakıf, belediye ve hayırseverlerce yapılan yardımlarla platforma destek olunduğunu kaydetti.



Giyim, gıda, battaniye, beyaz eşya ve özellikle çocuk bezi gibi yardımların yapıldığına işaret eden Mehmet Şirin Ersan, şu ana kadar 10 binden fazla yeni giysi, yaklaşık 10 bin paket gıda, 4 bin 50 battaniye, 30 bin çocuk bezi, 15 ton da makarna gibi çeşitli yardımlarda bulunulduğunu dile getirdi.



Ersan, "Köprü vazifesi görerek mağdur ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.



"Kardeşliğimiz gelecek yıllarda çok daha güzel olacaktır"



Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından "mağdur aile kalmadı" gibi bir algı oluştuğunu belirten Mehmet Şirin Ersan, ilçede sokağa çıkma yasağının sürdüğü 6 mahallede evleri bulunanlarla, saldırılarda evleri zarar gören ailelerin kentte yaşamını sürdürdüğünü bildirdi.



Ersan, şöyle konuştu:



"İlimizde hala 900 aile mevcut ve bizde 650'si kayıtlı. Bu aileler sürekli kayıtlarını yenilemektedirler. Kentte mağdur kalmadı düşüncesiyle yardımlar azaldı, ancak kentte hala terör mağdurları var. Bu ailelerimizi evlerinde de ziyaret ediyoruz. Yardım talebiyle gelen ailelere elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Hayırseverler, dernek, vakıf ve kuruluşlar ile belediyelerden terör mağdurlarına ulaştırmak üzere yardımlarını bekliyoruz."



Mehmet Şirin Ersan, devletin terör mağdurlarının her türlü ihtiyacını karşıladığını, bu konuda sivil toplum kuruluşları olarak bu çabaya bir ölçüde katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, "Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla Mardin takdire şayan bir şekilde vazifesini yerine getirdi, yerine getirmeye de devam edecek." diye konuştu.



Bu birlikteliğin ve yardımlaşmanın kardeşliği pekiştirdiğine dikkati çeken Ersan, "Bu yardımlar devam ettiği sürece kardeşliğimiz gelecek yıllarda çok daha güzel olacaktır." ifadesini kullandı.