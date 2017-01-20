Terör Kurbanı Akbaş İçin Mevlit Okutuldu

İstanbul'daki Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Berkay Akbaş için Mevlid-i Şerif okutuldu.



Alaaddin Cami'nde düzenlenen programda, yatsı namazı sonrası Akbaş için Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından şehitler ve ülkenin birliği ve beraberliği için dualar edildi.



Programa, Vali Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Mevlit sırasında baba Salim Akbaş'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Akbaş, hafta sonu gezmek için arkadaşlarıyla Ankara'dan İstanbul'a gezmeye gitmiş, Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.