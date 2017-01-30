Terör Gazisi, Bilek Güreşinde Başarıya Doymuyor

DENİZ AÇIK - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 2006 yılında terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada sağ dizinden yaralanınca, protez takılan ve askerlikten malul gazi olarak ayrılan Jandarma Uzman Çavuş Olcay Avşar, bilek güreşi sporunda hem dünya, hem de Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



Jandarma Uzman Çavuş Avşar (37), 2000'de Rize Jandarma Komutanlığında Jandarma Uzman Çavuş olarak göreve başladı. Daha sonra Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Operasyon Taburu Keskin Nişancı Timi'ne katılan Avşar, Karadeniz Bölgesi'nde ve Bingöl ile Tunceli gibi kentlerde operasyon faaliyetlerine katıldı.



Avşar, 31 Temmuz 2006'da Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda sağ dizine isabet eden mermiyle yaralandı. Zorlu bir tedavi süreci geçiren ve dizine protez takılan Avşar, çok sevdiği askerlik görevinden 2007 yılında malul gazi olarak ayrılmak zorunda kaldı.



Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2009'da Ankara'da bilek güreşi sporuyla tanışan gazi Avşar, 2015'e kadar Ankara'daki çeşitli kulüplerde spor yapmasına rağmen bir türlü madalya kazanamadı.



Avşar'ın hayatı, 2015'de Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünün bilek güreşi antrenörü Şener Arslan ile tanışmasıyla değişti. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından önce Bilek Güreşi Milli Takımı'na seçilen Avşar, önce Avrupa daha sonra da dünya şampiyonu oldu.



"Asıl branşım keskin nişancılık"



Olcay Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da çatışmada yaralandıktan sonra 2007'de malulen emekli olduğunu hatırlattı.



Ameliyatların ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından 2009'da arkadaşlarının aracılığıyla bilek güreşi sporuyla tanıştığını anlatan Avşar, şöyle konuştu:



"Asıl branşım keskin nişancılık. Birkaç girişimim oldu ancak klasifikasyon ölçümlerini geçemedim. Bana 'Ne sağlamsın ne de engellisin' dediler. Nişancılık, olimpiyat sporlarından olduğundan belli kriterlere sahip. Buna uymadığım söylendi. Okçuluğa da başvurdum ancak o da olmadı. En son da bilek güreşine başladım. Ankara'da 2009-2015 yılları arasında çeşitli kulüpler adına yarıştım. Bu zaman zarfında Eskişehir'in bilek güreşi antrenörlerinden Şener Arslan ile tanışma fırsatı buldum. 2015 yılından itibaren Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına yarışmaya başladım."



Yeni hedefi olimpiyat şampiyonluğu



Avşar, düzenli olarak antrenman için Ankara'dan Eskişehir'e geldiğini belirterek, antrenörü Şener Arslan'ın katkılarıyla verimli bir çalışma yapma fırsatı bulduğunu vurguladı.



Antrenmanların ardından 2016'da ilk kez Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı'na seçildiğini anlatan Avşar, şöyle devam etti:



"2016 yılının mayıs ayında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kol +75 kiloda altın madalya kazandım. Bununla yetinmeyip, 1-10 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldum. Bir yıllık sıkı hazırlıkla Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Yaşadıklarımı anlatamam. Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldığım başarıların en büyük etkeni hocam Şener Arslan oldu. Ailemin de büyük desteği oldu. Bedensel engelli bilek güreşi sporunun 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda yer alması planlanıyor. Olimpiyatlarda boy göstermek istiyorum. Olimpiyatlarda iyi derece alıp, ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum."



Avşar, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki arkadaşlarına da bilek güreşi sporunu tavsiye ettiğini kaydetti.



Aldığı başarıları öğrenen gazi arkadaşlarının bilek güreşi yapmak istediğine değinen Avşar, "Gazi arkadaşlarım da bilek güreşi yapmak için benim kadar hevesli. Onlar da katılmak istiyor. Elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Gazi arkadaşlarım da güzel dereceler çıkartıp, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.