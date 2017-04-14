Terör Eylemi Hazırlığındaki 3 Kişi Yakalandı

Almanya'da terör eylemi hazırlığındaki 3 kişinin yakalandığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Almanya'da polis ya da askerlere yönelik terör saldırısı hazırlığındaki şüpheli 3 kişi yakalandı. Yetkililer, Almanya'nın Celle kentinde devlete karşı saldırı planı içerisinde olan şüpheli 1 kadın ve 2 erkeğin tutuklandığını bildirdi. Şüphelilerin 27 yaşında Afgan uyruklu, 27 yaşında Türk uyruklu ve 25 yaşında Alman uyruklu olduğu kaydedildi.



Aralık ayında Almanya'nın Berlin kentindeki Noel Pazarına gerçekleştirilen tır saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. Polis, bu saldırı sonrası olası terör saldırılarına karşı sürekli uyarıda bulunuyor.



(İHA)