Terör Elebaşı Gülen 1980 Darbesini Önceden Haber Vemiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında polis okullarında eğitim veren Nihat Demirbüken tanık olarak ifade verdi.

Demirbüken, 1979'da Şereflikoçhisar'da öğretmen olarak göreve başladığını, ilçede kalacak yer ararken, o dönem cemaat olarak görülen yapılanmayla tanıştığını anlattı.

Yapılanma içindeki esnafla beraber toplantılara katılmak üzere Ankara'ya gidip geldiklerini belirten Demirbüken, o dönem örgütün Ankara sorumlusu Naci Tosun ile tanıştığını, Kazım Avcı'yı da bu şekilde tanıdığını, toplantılarda örgütün yapılanmasının görüşüldüğünü dile getirdi.

Şereflikoçhisar'da da toplantılar düzenlendiğini aktaran Demirbüken, bu toplantılar için sürekli İzmir'e gidip geldiklerini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in oradaki vaazlarını takip edip, kasetlerini getirerek, yaptıkları toplantılarda dinlettiklerini belirtti.

"TEBESSÜM ETTİK"

Daha sonra İzmir'de yapılan "muallimler toplantısı"na katıldığını ve FETÖ elebaşı Gülen ile ilk kez burada tanıştığını anlatan Demirbüken, "Gülen, toplantıda sorulan sorulara cevaplar vermişti. Bir soruya, bir ansiklopediden cilt ve sayfasını belirterek cevap verince tebessüm ettik. 'Yeni okumuştum.' dedi. Biz, tekrar tebessüm edince, 'Bir kere okuyunca anlarım, iki kere okuyunca ezberlerim.' demişti. Bu ifadeler onun hakkında bize karşı harika bir imaj yaratmıştı. Sonradan anladık ki, soruyu soran hazırlıklı soruyor, cevabını veren de hazırlıklı veriyordu. Sadece saf Anadolu evladı orada müthiş bir kumpasın içine düşmüş oluyordu." dedi.

"GÜLEN, BAŞTAKİLERİN BAŞI GİDECEK DEDİ"

Demirbüken, 1984'e kadar örgütle irtibatının bu şekilde sürdüğünü dile getirerek, "FETÖ elebaşı Gülen, 1980 ihtilalinden önce kamp döneminde yaptığı bir konuşmada, 'Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde baştakilerin başı gidecek' dedi. Kullandığı ifade çok enteresandı. Daha önce 1960 darbesini yaşadım, 5 yaşındaydım. Annemin, babamın, Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun idamlarına ağladığını biliyorum. 'Baştakilerin başı gidecek' deyince darbe olacak diye beklemeye başladım. Şereflikoçhisar'da arkadaşlara da 'muhtemelen darbe olacak' dedim. 12 Eylül 1980 Cuma sabahı namaz için kalktığımda, belediye hoparlöründen Mehter Marşı çaldığını duyunca darbe olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Darbe döneminde Şereflikoçhisar'da barındırılan 40 öğrenci için yurt olarak kullanılacak yer sıkıntısı yaşandığını belirten Demirbüken, oradaki tabur komutanının oğlunun kendi öğrencilerinden olduğunu, bu vesileyle ondan bu 40 öğrenci için eski imam hatip yardım derneğinin yurt olarak kullandığı yeri istediklerini söyledi.

Tabur komutanının kolordu komutanlığına yazdığı yazıya verilen cevapta vakıflara tekrar faaliyet izni verildiğinden yurt faaliyetinde sorun olmadığının belirtilmesi üzerine eski imam hatip yardım derneğinin yurt olarak kullandığı yeri aldıklarını aktardı.

Kolordu komutanlığının aldığı kararların sıkıyönetimde tüm ülkede geçerli olduğunu öğrendiklerini ifade eden Demirbüken, bu yazının İzmir'e de gönderildiğini, bu sayede örgüt için ülke genelindeki yurt sıkıntısının aşıldığını belirtti.

Demirbüken, bu nedenle Şereflikoçhisar'da birlikte hareket ettikleri kişilerle Gülen'den tebrik aldıklarını kaydetti.

"UMRE ZİYARETİ TEDBİR ANLAYIŞINA TERS GÖRÜLDÜ"

Annesinin sağlık durumu nedeniyle İzmir'e tayin olduğunu, darbe sonrasında bir bocalama dönemi geçirildiğini dile getiren Demirbüken, daha sonra örgüt üyeleriyle yeniden görüşmeye başladığını, haftalık sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Demirbüken, 1988'de Emniyet Genel Müdürlüğünün sınavına katılarak, İzmir Polis Kolejinde tarih öğretmeni olarak göreve başladığını, şu an rütbesi sökülen o dönemin okul müdürü Salih Tuzcu ile tanıştığını anlattı.

Umre nedeniyle buradaki görevine geç başladığını belirten Demirbüken, Tuzcu'nun kendisine kızdığını, ağır ithamlarda bulunduğunu, umre ziyaretinin uygulanacak tedbir anlayışına ters görüldüğü için bu muameleye maruz kaldığını ifade etti.

O dönemde İzmir Emniyet imamıyla tanıştığını anlatan Demirbüken, bu kişinin himmet topladığı, kendi başına cemaat kurduğu söylentileri üzerine FETÖ elebaşı Gülen tarafından Ankara'ya rütbesiz polislerin başına gönderildiğini söyledi. Demirbüken, "Çünkü, Gülen'in 'Ben ceviz ağacı gibiyim, dibimde ot bitirmem' diye bir sözü vardı." dedi.

Bu kişinin Ankara'ya gönderilmesinin ardından İzmir'deki polis koleji ve rütbelilerin başsız kaldığını belirten Demirbüken, bu görevin kendisine kaldığını kaydetti.

O dönem ülkede 5 polis koleji bulunduğunu, buralarda örgütün sorumlu yaptığı koordinatör öğretmenler bulunduğunu bildiren Demirbüken, bunlarla 2 ayda bir Ankara'da toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demirbüken, o dönem Naci Tosun'un aynı zamanda vali ve kaymakamlardan sorumlu olduğunu, İsmail Büyükçelebi'nin de askerlerle ilgili faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Daha sonra okutman olarak Polis Akademisinde göreve başladığını anlatan Demirbüken, Akademide görevli bazı okutman ve akademisyenlerle bir sohbet grubu kurduklarını, grubun sonradan yapılan yeni atamalarla büyüdüğünü bildirdi.

"MİLLETİN PARASIYLA BUNLARI YAPTILAR"

Akademiden eğitim için İngiltere'ye gönderilen 40 kadar kişinin örgüt üyelerince belirlendiğini belirten Demirbüken, bunların bin 750 sterlin maaşla oraya gittiklerini söyledi.

Demirbüken, bu kişilerden Önder Aytaç'ın, sıfır bir araba alıp, nasıl bir zevk verdiğini merak ettiği için duvara çarptığını aktararak, "Birkaç aylık maaşıyla sıfır kilometre araba aldığını söylüyordu. 'Filmlerde acaba nasıl çarpıyorlar, nasıl bir adrenalin diye merak edip, arabayı duvara çarptım. Allah'ım o nasıl bir zevkti' diye anlatıyordu. Bu milletin parasıyla bunları yaptılar." dedi.

"SORU ÇALMA OLAYI FEN LİSESİ SINAVLARIYLA BAŞLADI"

Polis Akademilerine girişte 1988'den itibaren FETÖ mensubu öğretmenlerin hakim olduğunu ve sınavlardan önce soruların dağıtıldığını belirten Demirbüken, "Sınavlarda önce FETÖ evlerinde kalan herkese sorular verilmezdi. Verilen sorular da eşit dağıtılmazdı, sıkıntı olur diye giren herkesin net sayısında farklılık ayarlanıyordu." diye konuştu.

Rütbe Terfi sınavlarındaki inkılap sorularını kendisinin hazırladığını bildiren Demirbüken, "Gizli, internet ortamında olmaksızın Güvenlik Bilimleri Enstitüsüne teslim ediyorduk. Komisyon başkanı zarfı açıp sınava girecek örgüt mensubu müdürlere veriyordu." dedi.

FETÖ'nün iki nesli mahfettiğini belirten Demirbüken, her darbenin ülkeye 10 yıl zarar verdiğini fakat 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'ye 50 yıl kaybettirdiğini söyledi.

Soru çalma olayının Fen Lisesi sınavlarıyla başladığını belirten Nihat Demirbüken, Milli Eğitim Bakanlığındaki örgüt mensuplarının soruların öğrencilere test yöntemiyle ezberletildiğini kaydetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra polis akademilerindeki FETÖ mensuplarının yüzde 98'inin KHK ile meslekten ihraç edildiğini, ihraç edilmeyen 2 akademisyen haricinde kimsenin kalmadığını öne sürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğünde Yüksek Emniyet Şurası yapılmadan evvel, FETÖ'nün bu şurayı gerçekleştirdiğini belirten Demirbüken, "Paralel şura kış mevsiminde Hoşdere'deki Samanyolu Kolejinde, yaz mevsiminde ise ya Çubuk'ta bir çiftlikte ya da Kırıkkale yolu üzerinde bir villa da yapılırdı." dedi.

"Türkiye'nin en büyük fişlemesini yapan ne JİTEM ne MİT'tir ne de EGM'dir. En büyük fişlemeyi FETÖ yapıyordu." değerlendirmesinde bulunan Demirbüken, genellikle Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve askeriyedeki FETÖ mensuplarının yaptığı fişlemeleri toplayıp FETÖ elebaşı Gülen'e teslim ettiğini kaydetti.

Demirbüken, "İnsanlar, aile yapısı, eğitim, inanç ve gelir durumuna göre fişlenirdi. Her ilde emniyet müdüründen başlamak üzere aşağıya doğru örgüt üyesi olmayanların açığını yakalamak, örgüt mensubu ise de daha iyi nerelerde görevlendirilmek için fişlenirlerdi." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün fuhuş, uyuşturucu ticareti ve haraç gibi her türlü işten himmet alındığını belirten Demirbüken, FETÖ mensuplarınca bu paranın kaynağının önemli olmadığını bildirdi.

Nuh Mete Yüksel'in görüntülerinin FETÖ tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine çilingir vasıtasıyla konulduğunu ileri süren Demirbüken, "Kemallettin Özdemir ile konuştuğumuz da yaptıklarının yanlış olduğunu anlattım. O da bana 'Allah, her günahı affeder, sen dua et' deyip ağlamaya başladı." dedi.

FETÖ elebaşı Gülen ile Özdemir'in kavgasının "danışıklı döğüş" olduğunu ileri süren Demirbüken, "Çünkü Kemalletin Özdemir, 2010'a kadar Burç Üniversitesinde göreve devam etti. Kendisi bana, Fetullah Gülen'in haber gönderip Medine'ye giderek tövbe etmesini söylediğini anlattı. Bunu üzerine Özdemir'in profesör olmasına rağmen bilgisayar teknisyeni vizesiyle Medine'ye giderek 3 kaldı." ifadelerini kullandı.

Milletin "pırıl pırıl" çocuklarının FETÖ evlerinde beyinlerinin yıkandığını belirten Demirbüken, şunları kaydetti:

"Pırıl pırıl evlatlarını, millete kurşun sıkacak hale getirdiler. Emniyet Genel Müdürlüğündeki 38 Daire Başkanlığının 36'sı, 28 polis okulunun tamamı ve 5 Emniyet Genel Müdür Yardımcısının 4'ü FETÖ'ye aitti. Diğer genel müdür yardımcısı da bunlar ne derse onu yapıyordu."