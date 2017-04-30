Terör, yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Bir mahkeme… 70.000 kişinin hayatını kurtarmak için 164 kişinin ölümüne sebep olan bir sanık. Sanığın hayatı ise sizin elinizde… Eşine az rastlanır bir ustalık ve heyecan verici ayrıntıların yüklü olduğu bu yargılamada kararı, jüri görevi üstlenen seyircilerin oyları belirleyecek. 70.000 kişinin hayatını kurtarmak için 164 kişinin hayatı feda edilebilir mi?



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Sahne Ankara



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 182/235 Panora AVM Kat: 2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Terör



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır