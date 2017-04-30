Terör

Terör, yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Terör

Terör, yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir mahkeme… 70.000 kişinin hayatını kurtarmak için 164 kişinin ölümüne sebep olan bir sanık. Sanığın hayatı ise sizin elinizde… Eşine az rastlanır bir ustalık ve heyecan verici ayrıntıların yüklü olduğu bu yargılamada kararı, jüri görevi üstlenen seyircilerin oyları belirleyecek. 70.000 kişinin hayatını kurtarmak için 164 kişinin hayatı feda edilebilir mi?

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Sahne Ankara

Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 182/235 Panora AVM Kat: 2

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Terör

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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