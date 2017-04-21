Terminatör Böcekler, Biyolojik Mücadele İçin Ormana Bırakıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde çam ağaçlarının gelişimine zarar veren çamkese böceğiyle mücadele kapsamında ormanlık alana 'terminatör' olarak adlandırılan 9 bin 'calosoma sycophanta' böceği bırakıldı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam ağaçlarına zarar veren, ağaçları yanmış, kurumuş gibi gösteren, büyük çapta maddi kayba neden olan çamkese 'thaumetopoea pityocampa' böceğiyle mücadele kapsamında, Alanya'da 2 bin, Gazipaşa'da ise 7 bin olmak üzere toplam 9 bin 'terminatör' böcek larva halinde doğaya salındı. Doğal ortamında gelişimini tamamlayan yararlı böcekler, çamkese böceklerini yiyerek yok edecek. Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, orman zararlılarıyla mücadele için Demirliçeşme Laboratuvarı'nda üretilen böceklerin, 'terminatör' diye anılan calosoma sycophanta böceği olduğunu söyledi. Böceğin, çam kese zararlısıyla mücadele için doğaya bırakıldığını belirten Kısacık, 2014 yılında 5 bin, 2016 yılında ise 7 bin yararlı böceği doğaya bıraktıklarını ifade etti. Erişkin böceklerden laboratuvar ortamında larva aldıklarını belirten Kısacık, "Mart sonunda üretimlerimiz başladı. İlk 10-15 günlük süre içerisinde yumurtalar oluştu ve larvalarımız alınmaya başlandı. Larvalar çıktıktan sonra ve belli bir süre yiyim yaptıktan sonra çamkese böceği olarak bilinen 'thaumetopoea pityocampa' zararlı böceklerimizin bulunduğu alanlara toprağa bırakarak, biyolojik mücadeleyi başlatıyoruz. Şu anda mücadelenin son evresindeyiz. Zararlılarla tamamen biyolojik mücadele yöntemini izliyoruz" dedi. - Gazipaşa