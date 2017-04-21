Terminatör Böcekler, Biyolojik Mücadele İçin Doğada

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam ağaçlarının gelişimine büyük zarar veren çamkese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya 9 bin "Calosoma Sycophanta" böceği salındı.



Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman zararlıları ile mücadele için laboratuvarda "terminatör" diye anılan calosoma sycophanta böceğinin üretildiğini kaydetti.



Böceğin, çam kese zararlısı ile mücadele için doğaya bırakıldığını belirten Kısacık, şöyle konuştu;



"Tamamen biyolojik bir mücadele yöntemi. Demirliçeşme Laboratuvarı'nda ürettiğimiz calosoma yırtıcı böceklerini toprağa bırakmak için geldik. Mart sonunda üretimlerimiz başladı. İlk 10-15 günlük süre içerisinde yumurtalar oluştu ve larvalarımız alınmaya başlandı. Larvalar çıktıktan sonra ve belli bir süre yiyim yaptıktan sonra çamkese böceği olarak bilinen thaumetopoea pityocampa zararlı böceklerimizin bulunduğu alanlara toprağa bırakarak, biyolojik mücadeleyi başlatıyoruz. Şu anda mücadelenin son evresindeyiz."



Biyolojik mücadelenin artarak devam edeceğini belirten Kısacık, üç yıl önce 5 bin adet üretilen böceğin geçen yıl 7 bin, bu yıl da 9 bin adet üretildiğini kaydetti.



Bunun 7 bininin Gazipaşa ormanlarına bırakılacağını ifade eden Kısacık, "2 binini ise Alanya İşletme Müdürlüğünün ormanlarına bırakacağız." dedi.