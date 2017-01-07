Terminalde Mahsur Kalan Yolcular Battaniyelere Sarılarak Uyudu

Kar yağışının etkisiyle Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarda yaşanan aksamalar nedeniyle çok sayıda yolcu terminal binasında mahsur kaldı. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları ise kendilerine verilen battaniyelere sarılarak banklarda uyudu.



Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksamalar yaşandı. İlerleyen saatlerde etkisini arttırarak kar fırtınasına dönüşen olumsuz hava, pistin karla dolması nedeniyle iniş ve kalkışların zaman zaman durmasına yol açtı.



Metrelerce kuyruk oluştu



İptal olan onlarca sefer ve saatler süren gecikmelerle birlikte uçuş için bekleyen yolcular havalimanında mahsur kaldı. Hava muhalefeti nedeniyle uçamayan yolcular havayolu şirketlerinin bilet satış ofislerinde uzun kuyruklar oluşturdu.



Geceyi terminalde geçirenlere battaniye dağıtıldı



Seferleri iptal olan yüzlerce ise yolcu otel konaklamak için havayolu şirketlerinin otel rezervasyon bankolarının önüne akın etti. Yolcuların bir kısmı otellere yönlendirilirken bazı yolcularda geceyi terminal binasında geçirdi. Havalimanında kalan yolculara görevli personeller tarafından kumanya ve battaniye dağıtıldı.



Uçağa binip saatlerce bekledikten sonra geri indiler



Saatlerce uçak içerisinde bekledikten sonra tekrar uçaktan indiklerini belirten yolculardan Arif Yüksel, "Mekke'den Şututgart'a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.



Atina'ya gideceğini belirten başka bir yolcu Panos Hacıhristos ise "Yunanistan'da yaşıyorum. Amerika'dan geldim Yunanistan'a tranfer olmak için. Uçağa gitdik ve iki saat bekledik. Sonra da uçağı iptal ettiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaklaşık 50 kişi kafile olarak buraya toplandık bekliyoruz" diye konuştu.



Boş buldukları yerde uyudular



İlerleyen saatlerce terminal binasında kalan yolcular yorgunluğun da etkisiyle kendilerine verilen battaniyelere sarılarak boş buldukları banklarda ve uçağa biniş kapılarının bulunduğu alanlarda uyuyarak dinlenmeye çalıştı.



Karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için kar küreme araçlarıyla yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca uçakların dış yüzeyine anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı püskürtme işlemi gerçekleştiriliyor.



THY'den yolculara uyarı; 'Gelmeden önce uçuşlarınızı kontrol edin'



THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan duyuruda Atatürk Havalimanındaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı olarak yürütüldüğü belirtilerek"İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor"uyarısında bulunuldu. - İSTANBUL