Terminalde 'kapı' kavgası



BURSA - Her gün ortalama 40 bin kişinin giriş çıkış yaptığı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki 2 kapının güvenlik sebebiyle kapatılmak istenmesi terminal esnafını isyan ettirdi. Burulaş yetkilileri ile esnaf arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından yatıştırıldı. Ekipler, terminal genelinde yoğun önlem aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, daha önce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde muhtemel terör olaylarına karşı Valilik kararıyla güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Her gün ortalama 40 bin kişinin giriş çıkış yaptığı terminalde 8 kapıdan 2'si daha önce kapatılmıştı. Peronlara geçiş yapılan 2 kapıya X-Ray cihazı yerleştirilirken, resmi ve sivil polis sayısı da arttırılmıştı.

Kapılar kapatılmak istendi, kavga çıktı

Bu düzenlemeyi yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Burulaş şirketi yetkilileri, terminalin ön tarafındaki kapılarının 2 tanesinin daha kapatılacağı bilgisini esnafa iletti. Yolcuların giriş çıkış yapmamasının müşteri kaybına yol açacağını dile getiren esnafın çağrısına kulak asmayan yetkililer, kapının kapatılması için çalışma başlattı. Bu duruma tepki gösteren esnaf ile Burulaş yetkilileri arasından çıkan tartışma kısa bir süreliğine kavgaya dönüştü. Terminal içerisinde bulunan sivil polislerin araya girmesiyle kavga yatıştırılırken, olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Her gün bin 750 otobüsün sefer yaptığı terminal esnafı, polis ekiplerinden kapının kapattırılmaması için çağrıda bulundu.