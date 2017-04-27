Termik Santraller İki Ayda 11.5 Milyon Ton Kömür Yaktı

– Termik santraller Ocak ayında 6 milyon 99 bin; Şubat ayında da 5 milyon 454 bin ton olmak üzere, yılın ilk iki ayında 11 milyon 553 bin ton kömür yaktı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) katı yakıtlarla ilgili istatistik verisine göre katı yakıtların 2017 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarları; taşkömürü 111 bin ton, linyit 4 milyon 482 bin ton ve taşkömürü koku 349 bin ton oldu.



Katı yakıtların teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürü 3 milyon 43 bin ton, linyit 4 milyon 468 bin ton ve taşkömürü koku 411 bin ton olarak gerçekleşti.



Üretimin karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti



Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.7 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84.8 iken linyitte yüzde 100.3 olarak hesaplandı.



Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı



Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 51'i termik santrallere, yüzde 15.3'ü kok tesislerine, yüzde 4.6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87.3'ü termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98.5'i demir-çelik sanayine sevk edildi.



(Tablo ve Grafik) - İstanbul