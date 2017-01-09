Terme Kaymakamı Alıcı'ya Ziyaretler

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Kaymakamlığına atanan Emin Alıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Kul, Ankara vali yardımcısıyken, Terme Kaymakamlığına atanan Alıcı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.



Terme hakkında Alıcı'yı bilgiler veren Kul, "İlçemize hoş geldiniz. Terme'ye çok önemli hizmetlerde bulunacağınızdan eminim. Size başarılar diliyorum. Yeni göreviniz hayırlara vesile olsun." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alıcı'da Kul'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.