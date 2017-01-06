Terme'de Yapılacak Yüzme Havuzunun Ruhsatı Verildi

Terme'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun ruhsatı verildi.



İlçenin yüzme havuzu ihtiyacını gidermek için yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Aralık 2016'da ihale gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı Tesisler Şube Müdürü Kamil Kavuran, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan yapılacak havuzun ruhsatını aldı.



Yapılacak havuz hakkında bilgi veren Kavuran, inşaat sürecinin kısa süre sonra başlayacağını söyledi.



Belediye Başkanı Kul da yarı olimpik havuzun Çay Mahallesi'nde, üniversite, ilkokul ve gençlik merkezinin bulunduğu bölgede yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kurulacağını anlattı.



Yıllardır hayalini kurdukları, Terme'nin vizyonunu artıracak önemli bir projeye daha başlanacağına dikkati çeken Kul, "3 bin 204 metrekarelik inşaat alanına sahip proje, ilçenin önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıyor. Terme'de geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için ilçemizdeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırıyoruz." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle birçok spor tesisinin ilçeye kazandırıldığını, bazılarının da çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kul, "Terme'de gençliğe ve spora olan yatırımlar artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ile bakanlıkta çalışan tüm ekibe, ilçemize böyle bir tesislerin kazandırılmasındaki katkı ve destekleri için Terme halkı adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.