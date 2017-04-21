Terme'de Taşkın Önleme Çalışmaları

Terme Bağsaray Mahallesi'nde taşkını önlemek amacıyla istinat duvarı yapılıyor.



Belediye Başkanı Şenol Kul, Bağsaray Mahallesi'nde yaşanan taşkın sorununu çözmek için Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan istinat duvarını inceledi.



Bağsaray Mahallesi'nde tek yönlü olarak bin 100 metre duvar çalışması yapılacağını belirten Kul, "Yeni Terme hedefimiz için adım adım yürüyoruz. İlçemiz her alanda yapılan çalışmalar ile kabuk değiştiriyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallemizde sel taşkın korkusu yaşanmayacak. Terme'mizi çok daha güzel günler bekliyor." dedi.



Kul, çalışmalardan dolayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu başta olmak üzere DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık ve diğer yetkililere teşekkür etti.