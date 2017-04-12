Terme'de Doğal Gaz Çalışmaları

Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Doğan Gürler, yıl sonuna kadar Terme'de 8 bin daireye doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerin söyledi.



Gürler ile şirketin Terme sorumlusu Özgür Cihan Gül, Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.



İlçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Gürler, yıl sonuna kadar 8 bin daireye doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.



Şu anda 2 bin 500 abonenin doğal gazdan faydalandığını bildiren Gürler, "Elmalık, Çay ve Yenimahalle mahallelerinde çalışmalar devam ediyor. 2017 yılında 10 bin metre ek yatırım planlıyoruz. Belediye ile koordineli olarak çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalara verdiği destekten ötürü Başkanımız Sayın Şenol Kul'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.



Kul da geleceğin Terme'si için koydukları hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Halkımızın mağdur olmaması açısından çalışmalar titizlikle devam etmeli. Bilgi alışverişlerimizi daha sık yaparak Terme'de doğal gaz çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Kurumlar arası sağlıklı görüşmeleri halkımıza hizmet olarak dönüştürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.