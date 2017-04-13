Terme'de Belediye Çalışmaları

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Vatandaşın gözünü boyayacak değil, nesiller boyu devam edecek kalıcı hizmetler üretiyoruz." dedi.



Başkan Kul, Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bağsaray Mahallesinde yeni yapılan beton yolların yapım çalışmalarını yerinde inceledi.



Günü değil geleceği düşünen ve kurtaran bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Kul şöyle konuştu:



"Belediyemizin çalışmaları arasında bulunan ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü yol çalışmalarını önemsiyoruz. Dutluk, Altunlu ve Hüseyinmescit Mahallelerimizde planladığımız beton yol çalışmalarını tamamlayarak, Bağsaray Mahallemizdeki çalışmalara başladık.



Yeni beton ve parke yollarla mahallelerimizi sağlıklı yollar ile birbirine bağlıyoruz. Halkımızın yüzünün güldüğünü görmek en büyük ödülümüz. Termemize hayırlı olsun."