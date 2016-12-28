Terme'de "Al Götür Oku Getir" Projesi

Terme Belediyesi ile Barbaros İlkokulu işbirliğiyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla "Al Götür Oku Getir" Projesi hayata geçirildi.



Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Barbaros İlkokulu işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, ilkokulun girişine yapılan kitaplıktan öğrenciler hiçbir kayıt yaptırmadan istedikleri kitabı alıp evine götürebilecek, süre kısıtlaması olmadan kitabı saklayabilecek, okuduktan sonra yerine koyacak.



Belediye Başkanı Şenol Kul, kitaplığın açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin milletin en önemli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.



Çocuklara küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığı aşılamanın önem taşıdığına değinen Kul, "Ağaç yaşken eğilir. Çocuklar bu yaşlarda her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidir. Küçük yaştayken çocukların öğrenme kapasitesi ve algıları daha açık olduğu için verdiğiniz bilgileri daha kolay kavrarlar. Ne kadar çok kişi kitap okursa toplum o kadar gelişir ve kültür seviyesi yükselir." dedi.



Okul Müdürü Murat Seçgin de öğrencilerin kimsenin gözetimi olmaksızın istediği kitabı alabileceğine dikkati çekerek, "Öğrencilerimize bu projeyle sorumluluk bilinci kazandırmayı da amaçladık. Projemize desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.