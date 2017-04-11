Terme Belediyesinden Engellilere Yardım

Terme Belediyesi, tekerlekli sandalye başvurusunda bulunan 17 engellinin isteğini yerine getirdi.



Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne tekerlekli sandalye başvurusunda bulunan vatandaşların taleplerini karşıladıklarını söyledi.



Daha önceden vatandaşların katkıları ile 10 akülü tekerlekli sandalye verdiklerini, son olarak da 7 kişiye tekerlekli sandalyelerini teslim ettiklerini bildiren Kul, "Terme'de yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Sağlıklı toplum, engellerine sahip çıkan toplumdur." dedi.



Yerel yönetimler olarak engellileri tespit edip yaşamlarında yardımcı olmanın görevleri arasında bulunduğunu vurgulayan Kul, "Engellilerimizin, kendilerine özel hazırlanan araçlarla ömürlerinin bundan sonraki bölümünü daha kolay geçirmelerini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.