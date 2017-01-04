Terme Belediyesi "Engelleri" Kaldırıyor

Terme Belediyesi, engellilerin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında otopark alanlarında engelliler için yer tahsisi yaptı.



Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilere şehrin birçok noktasına araç park yeri tahsis edildiğini belirtti.



İlçede yeni yollar yapıldıkça engellilere yönelik otopark alanı belirleme çalışmasının da devam edeceğini dile getiren Kul, bu park yerlerinin engelliler dışında kullanılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.



Kul, engellilerin toplumun yüzde 12'sini oluşturduğunu ve belediye olarak şehircilik düzenlemeleri dışında onların sosyal ve ekonomik hayata katılımı için de özel projeler, çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bugüne kadar birçok engelli kardeşimize hayırseverlerimizin de katkıları ile tekerlekli sandalye dağıtarak hayatlarına dokunduk. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir."