Terme Belediyesi Çalışmaları

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yeni yapılan parklarda incelemelerde bulundu.



Kul, Belediye Meclisi Üyesi İsa Baş ve Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Ertan Keleş ile yeni yapılan parklarda incelemelerde bulundu, burada oynayan çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.



Yeni parklarda hem çocukların hem de çocuklarıyla birlikte gelen yetişkinlerin eğlenceli vakit geçirmesini istediklerini belirten Kul, bu kapsamda parklara spor aletleri ile oyun grupları da monte ettiklerini söyledi.



Çocukların boş vakitlerini daha sağlıklı ortamlarda eğlenerek geçirmelerini amaçladıklarını dile getiren Kul, "Çocuklarımızın ve ailelerin yüzlerindeki gülümseme, mutluluklarını görmek bizi de çok mutlu ediyor. Güvenli ortamda oyunlarını oynayan yavrularımıza iyi eğlenceler diliyorum. Çalışmamız hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.