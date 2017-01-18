Terme Belediye Başkanı Kul İncelemelerde Bulundu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapılan kilit parke, altyapısı biten sokak ve caddelerde sert zemin ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.



Kul'a incelemelerinde AK Parti Terme İlçe Başkanı Ali Kılıç ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Hayrettin Akkuş eşlik etti.



"Büyükşehir Belediyesi Terme'nin yanında." diyen Kul, özellikle mahallelere yapılan yatırımlar sonrası bölgelerin değer kazandığını belirtti.



Kul, şunları dile getirdi:



"Milletimize, belediyeyle ilgili her türlü hizmeti en güzel ve layık oldukları şekilde götürüyoruz. Bunların arasında yeni yollar ve kaldırımlar da var. Hava şartlarının elverdiği her gün biz belirli bir program dahilinde hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizce Atatürk Caddesi baskı beton yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Çarşamba Caddesi'nde kaldırım çalışmaları tamamlanan yerlerde beton yol çalışmalarına devam ediliyor. Terme Belediyesi olarak ilçemizin birçok cadde ve sokağında parke ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor."



Yatırımların Terme'nin çehresini değiştirdiğini vurgulayan Kul, "Tamamlanan, devam eden, planlanan Büyükşehir yatırımlarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Yusuf Ziya Yılmaz ve tüm ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.