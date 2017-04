Terme Belediye Başkanı Kul Esnaflar Toplantısına Katıldı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Güçlü Terme'nin yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Esnaf kentin can damarıdır." dedi.Başkan Kul, Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen toplantıda, esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm odaklı çalıştıklarını söyledi.



Yaptıkları yatırımlar hakkında esnafları bilgilendiren Kul, "Modern bir şehir oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çağımızın gereklerini göz önünde bulundurarak şehrimizde bir çok alanda hizmet ürettik. Gelecek için, Terme için çalışıyoruz. Güçlü Terme'nin yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Esnaf kentin can damarıdır. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Onların daha mutlu olması için kalıcı eserler üretiyoruz." diye konuştu.



Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aktepe de, Başkan Kul'a teşekkür ederek, "Terme Belediyesini her zaman esnafımızın yanında gördük. Başkanımızla, esnafımızla birlik beraberlik içinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.