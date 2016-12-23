Termallerde Yılbaşı Coşkusu

YENİ yıl yaklaşırken oteller programlarıyla tatilcileri bekliyor. Birçok ünlü isim İstanbul ve Kıbrıs'ta sahneye çıkarken, yılbaşı tatilinin hafta sonuna gelmesi ve son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle oteller misafirlerine farklı alternatifler sunuyor. Bu yılbaşı Afyonkarahisar otelleri termal ve eğlenceyi bir araya getiriyor.



Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, Sandıklı'da May Thermal Resort Spa'da sevenleriyle 2017'yi karşılayacak. Ersoy'un güçlü sesi ve performansıyla misafirler hem müziğe doyacak, hem de eğlenceli saatler yaşayacak. Sandıklı Termal Park Hotel'de ise Mithat Körler sevilen şarkılarıyla yeni yıl programına konuk olacak. Termal ve yılbaşı eğlencesi için Akrones Termal Spa&Convention Sport Hotel'de Aşkın Nur Yengi şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti yaşatacak. Afyonkarahisar'ın bir diğer ünlü konuğu NG Afyon Wellness&Convention'da Aslı Hünel olacak. Hünel, program boyunca şarkılarıyla keyifli saatler yaşatacak. Budan Thermal Spa Hotel'de ise Seniha sahneye çıkacak.



Turizm sezonunu kötü geçiren ve bayram tatilleriyle sezon boşluğunu kapatmaya çalışan Antalya otellerinde de yılbaşı gecesi ünlü isimler sahneye çıkacak. Gloria Golf Resort ve Gloria Serenity Resort misafirleri yeni yılı Işın Karaca ile karşılayacak. Şehir merkezinde bulunan Akra Barut'ta Sibel Tüzün sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Sueno Hotels Deluxe Belek ve Sueno Hotels Golf Belek, misafirlerine Enbe Orkestrası ile keyifli bir yılbaşı programı sunuyor. Maxx Royal Belek Golf Resort sahnesinde Tarık Sezer ve Orkestrası yeni yıla Antalya'da merhaba diyecekler için müzik dolu bir gece yaşatacak. İskender Paydaş ve Orkestrası ise yeni yılı Titanic Deluxe Belek'te karşılayacak.



- Antalya